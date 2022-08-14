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Эрик тен Хаг высказался после разгромного поражения «МЮ» от «Брентфорда» в АПЛ

Эрик тен Хаг высказался после разгромного поражения «МЮ» от «Брентфорда» в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды от «Брентфорда» (0:4) во 2-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Тяжело говорить, удивительно, когда ты начинаешь игру подобным образом. За 35 минут пропустили четыре мяча. Команда должна взять на себя ответственность за результат. Мне очень жаль болельщиков, которые сделали всё, чтобы поддержать нас, но мы их подвели. Мы не брали на себя ответственность на поле, ни как команда, ни как отдельные личности.

Я просил футболистов играть с верой и взять на себя ответственность за результат. Мы должны работать над этим. Главный тренер тоже несёт ответственность за результат. Я несу основную ответственность, я возьму на себя всё это.

Мы играли наивно, должны играть более прямолинейно. Мы научимся, нам придётся учиться, этого недостаточно, понятно, что это не тот уровень и стандарт того, как мы хотим действовать», — приводит слова тен Хага BBC.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик:

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Источник: Роналду отказался подходить к фанатам «МЮ» после разгрома от «Брентфорда»
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