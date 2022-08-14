Миранчук — лидер по передачам под удар, но произвёл меньше всех касаний мяча за тайм

Сегодня, 13 августа, российский полузащитник Алексей Миранчук дебютировал за «Торино» в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (2:1). Игрок отметился голом в концовке первого тайма и был заменён в перерыве из-за полученного повреждения, на поле вместо него вышел Никола Влашич.

По данным Opta Sports, Миранчук в проведённом тайме стал лидером по количеству передач под удар (3), всего он отдавал пас 11 раз (восемь из его передач нашли партнёра, точность пасов — 73%). У Миранчука 100% точность передач в финальной трети поля, каждая из четырёх передач на этом участке нашла адресата. Алексей выиграл два из трёх единоборств, сделал один отбор. Полузащитник нанёс по воротам соперника один удар, который и стал голевым. Однако у Алексея всего 16 касаний мяча — меньше, чем у остальных игроков «Торино» в первом тайме.