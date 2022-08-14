Миранчук — лидер по передачам под удар, но произвёл меньше всех касаний мяча за тайм

Сегодня, 13 августа, российский полузащитник Алексей Миранчук дебютировал за «Торино» в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (2:1). Игрок отметился голом в концовке первого тайма и был заменён в перерыве из-за полученного повреждения, на поле вместо него вышел Никола Влашич.
По данным Opta Sports, Миранчук в проведённом тайме стал лидером по количеству передач под удар (3), всего он отдавал пас 11 раз (восемь из его передач нашли партнёра, точность пасов — 73%). У Миранчука 100% точность передач в финальной трети поля, каждая из четырёх передач на этом участке нашла адресата. Алексей выиграл два из трёх единоборств, сделал один отбор. Полузащитник нанёс по воротам соперника один удар, который и стал голевым. Однако у Алексея всего 16 касаний мяча — меньше, чем у остальных игроков «Торино» в первом тайме.
- 14 августа 2022
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:37
-
00:23
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 13 августа 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:15
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:31
-
22:30
-
22:27
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
22:06
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:32