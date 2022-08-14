Дмитрий Скопинцев: слышал про интерес «Спартака». Были движения, но не с моей стороны

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в московский «Спартак».

«Я слышал про интерес «Спартака», но до конкретики не дошло. Да, были движения, но не с моей стороны. От Каттани, Федуна, Заремы? Каттани — это Италия же, меня туда не звали (смеётся). В теории сложно было бы реализовать переход в «Спартак» — я предан «Динамо», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

25-летний Скопинцев — воспитанник академии «Динамо». Он покинул московскую команду в 2014-м, в дальнейшем оказавшись в академиях «Зенита» и «РБ Лейпциг». На взрослом уровне Дмитрий играл за австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар». В «Динамо» Скопинцев вернулся в январе 2020-го.