Скопинцев: нет реваншистских настроений перед «Спартаком». Но «Динамо» надо выиграть

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Реваншистских настроений нет. Сейчас с «Краснодаром» была игра — это тоже моя бывшая команда. Конечно, надо выиграть у «Спартака», потому что мы давно не выигрывали. Настрой — сумасшедший. В чём слабость «Спартака»? Не знаю. Не люблю громкие выражения о сопернике», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В последний раз команды встречались в финале Кубка России в мае 2022 года. Тогда победу со счётом 2:1 одержал московский «Спартак». Предстоящий матч состоится 20 августа на стадионе «Динамо».

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