Де Хеа взял на себя ответственность за разгромное поражение «МЮ» в матче с «Брентфордом»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче второго тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (0:4).

«Сегодня я просто беру на себя ответственность. Я думаю, что стоил своей команде трёх очков. Это было плохое выступление с моей стороны. После первой ошибки, а затем и второй моим партнерам по команде было очень тяжело. Сейчас тяжело каждый раз, когда мы пропускаем гол. Я должен был отразить первый удар. Если бы я это сделал результат был бы другим», — приводит слова Де Хеа BBC.

Напомним, в первом туре «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону». После двух туров «Манчестер Юнайтед» находится на последнем месте в турнирной таблице.

В следующем туре команда сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 22 августа.