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Миранчук рассказал о дебютном голе за «Торино» и обратился к российским болельщикам

Миранчук рассказал о дебютном голе за «Торино» и обратился к российским болельщикам
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Российский полузащитник Алексей Миранчук рассказал о своём дебюте в составе «Торино». Он отметился голом в конце первого тайма выездной игры с «Монцей».

«Эмоции – самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я, считай, только три дня в команде, буквально провёл предыгровые тренировки. О том, что буду играть, узнал вчера. Выйти и сразу забить – я очень этому рад! Хочу всем, кто переживает и искренне поддерживает меня, выразить большую благодарность. Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас. А ты, Нобель, как всегда – как ты на матче, так и я сразу отличился. Либо ты комментируешь и я забиваю, либо приезжаешь», – сказал Миранчук в разговоре с Нобелем Арустамяном возле стадиона «Комунале Бриантео» в Монце. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

Также Миранчук подтвердил, что во время игры почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Алексей надеется, что ничего серьезного не произошло, но ему предстоит убедиться в этом во время медосмотра.

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