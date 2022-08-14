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Саба Сазонов: в «Динамо» будет новый центральный защитник? Приедет и приедет

Саба Сазонов: в «Динамо» будет новый центральный защитник? Приедет и приедет
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Российский защитник московского «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал информацию о том, что в клубе может появиться новый центральный защитник.

«В «Динамо» будет новый центральный защитник? Ничего не думаю. Приедет и приедет. Значит, будет здоровая конкуренция. Будем конкурировать друг с другом. Что касается моей игры, я провёл четыре матча: из них три — на ноль. Для защитника это очень приятно», — передаёт слова Сазонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятом туре чемпионата России «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). На данный момент команда располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков.

В следующем туре команде предстоит встретиться со «Спартаком». Матч состоится 20 августа.

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