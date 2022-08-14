Защитник «Динамо» Сазонов: как можно бояться «Спартак»? Есть желание отомстить за Кубок

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в шестом туре чемпионата России.

«Спартак» — принципиальный соперник. Есть желание отомстить за Кубок. Будем настраиваться на этот матч и в максимальных кондициях подойдём к игре.

Как можно бояться «Спартак»? Мы — футболисты, умеем играть в футбол. Будем играть и бороться. Отдадим всех себя на поле», — передаёт слова Сазонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 августа. На данный момент «Динамо» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Спартак», в свою очередь, занимает второе место, набрав 10 очков, но имеет игру в запасе, которую проведёт сегодня, 14 августа с «Сочи».