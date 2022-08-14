Циннбауэр сформулировал, что его не устраивает в игре «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после матча с самарскими «Крыльями Советов» ответил на вопрос, чем он недоволен в игре своей команды в начале сезона.



«Можно очень много бить по воротам, но матчи выигрываются благодаря забитым голам. Надо не только часто бить, но и лучше это делать. Хотел бы также отметить, что во время наших активных действий впереди, в атаке, нужно более чётко выполнять фланговые передачи в штрафную. Это в принципе касается точности всех последних передач для того, чтобы мы забивали больше. Над этим надо продолжать работать», – приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».



13 августа железнодорожники на своём поле принимали «Крылья Советов». В первом тайме обе команды не забили пенальти (с ударами Глушенкова и Камано справились Худяков и Ломаев соответственно). На 68-й минуте Глушенков отличился с игры, выведя гостей вперёд, но в компенсированное время Антон Миранчук реализовал пенальти, благодаря чему «Локомотив» ушёл от поражения.