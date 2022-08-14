Йоканович объяснил, зачем собирался выпустить Тюкавина на замену в компенсированное время

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович в концовке игры с «Краснодаром» (0:0) хотел провести замену, выпустив на поле ещё одного нападающего Константина Тюкавина. В итоге этого не случилось. На послематчевой пресс-конференции Йоканович ответил на прямой вопрос по этой теме.



«Я хотел заменить подуставшего Захаряна и выпустить свежего Тюкавина, который мог бы помочь нам на последних минутах, как в атаке, так и в обороне. Я был доволен тем качеством игры, которую показал Фёдор Смолов, являющийся одним из лучших форвардов РПЛ. Он играет важную роль при атаках и стандартных положениях. Я верил, что он может отличиться в этой игре, ведь он создавал много остроты у ворот соперника, поэтому не менял его», – цитирует Йокановича официальный сайт московского клуба.



Для наставника из Сербии это уже третья ничья в стартовавшем чемпионате России с «Динамо». До матча с «Краснодаром» подопечные Йокановича поделили очки с «Ростовом» (1:1) и «Факелом» (3:3), а также всухую побеждали «Торпедо» (4:0) и «Крылья Советов» (2:0).