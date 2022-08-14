Йоканович объяснил, зачем собирался выпустить Тюкавина на замену в компенсированное время

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович в концовке игры с «Краснодаром» (0:0) хотел провести замену, выпустив на поле ещё одного нападающего Константина Тюкавина. В итоге этого не случилось. На послематчевой пресс-конференции Йоканович ответил на прямой вопрос по этой теме.
«Я хотел заменить подуставшего Захаряна и выпустить свежего Тюкавина, который мог бы помочь нам на последних минутах, как в атаке, так и в обороне. Я был доволен тем качеством игры, которую показал Фёдор Смолов, являющийся одним из лучших форвардов РПЛ. Он играет важную роль при атаках и стандартных положениях. Я верил, что он может отличиться в этой игре, ведь он создавал много остроты у ворот соперника, поэтому не менял его», – цитирует Йокановича официальный сайт московского клуба.
Для наставника из Сербии это уже третья ничья в стартовавшем чемпионате России с «Динамо». До матча с «Краснодаром» подопечные Йокановича поделили очки с «Ростовом» (1:1) и «Факелом» (3:3), а также всухую побеждали «Торпедо» (4:0) и «Крылья Советов» (2:0).
- 14 августа 2022
-
03:55
-
03:52
-
03:14
-
02:57
-
02:50
-
02:45
-
02:28
-
02:26
-
02:14
-
02:04
-
02:01
-
01:55
-
01:53
-
01:41
-
01:38
-
01:35
-
01:28
-
01:22
-
01:10
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:37
-
00:23
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 13 августа 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:39