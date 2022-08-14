Семак высказался о решении Федотова приберечь Карраскаля на второй тайм игры с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состав ЦСКА на матч 5-го тура в Санкт-Петербурге и отдельно коснулся решения главного тренера армейцев Владимира Федотова оставить лидера команды Хорхе Карраскаля вне стартовых одиннадцати.
«О том, что участие Облякова под вопросом и он пропустит матч, мы знали прекрасно. Что касается отсутствия Карраскаля, мы на это не надеялись. Но такая ситуация уже была, когда мы играли против «Химок», – тренер принимает решение выпустить более оборонительного игрока, нежели более атакующего, чтобы в дальнейшем освежить игру. Такое уже было, это мнение главного тренера. Почему Карраскаль не вышел с первых минут, ему лучше знать, точно не мне. Что касается остальных, наверное, состав у ЦСКА очень стабильный, и несложно определить, кто будет играть», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
«Зенит» владел преимуществом в первом тайме и забил в компенсированное время – отличился Малком. После перерыва ЦСКА сравнял счёт: Чалов заработал пенальти и сам его реализовал. Затем армейцы забили второй гол, но он был отменён, поскольку лайнсмен зафиксировал офсайд. VAR закрепил это решение. А на 85-й минуте Густаво Мантуан точным ударом принёс чемпиону страны победу – 2:1.
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