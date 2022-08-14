Эрик тен Хаг повторил антирекорд 101-летней давности в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал первым тренером за 101 год, который проиграл свои два первых официальных матча на посту наставника «Красных дьяволов», сообщает BBC.

В 1921 году это сделал Джон Чепмен.

Напомним, во втором туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» уступил «Брентфорду». Встреча состоялась в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Напомним, в первом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Брайтону» со счётом 1:2. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ «Красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем». Матч состоится 22 августа, начало – 22:00 мск.