«Был бы удар в голову – другое дело». Йоканович – о потасовке в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал эпизод с потасовкой на 83-й минуте домашней игры с «Краснодаром» (0:0). Гости во главе с Матвеем Сафоновым были недовольны тем, что московская команда продолжила игру, пока на газоне лежал защитник «Краснодара» Сергей Волков.



«Мне показалось, что у игрока «Краснодара» была судорога, и в такой ситуации Лесовой поступил правильно. Он не арбитр, а футболист, который делал свою работу. Такая же ситуация была у гостей в первом тайме, и они атаку не остановили. Я понимаю, если бы это, например, был удар в голову, тогда это было бы другое дело», – приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».



После пяти проведённых игр «Динамо» и «Краснодар» остаются соседями в турнирной таблице РПЛ. У команд по две победы. Подопечные Йокановича (9 очков) при этом трижды сыграли вничью, краснодарцы – дважды при одном поражении (8 очков).