Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужны качественные игроки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после разгромного поражения матче второго тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (0:4) заявил, что команде нужны новые качественные футболисты.

«Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы ожидаете другого начала. Кажется, то, что было в прошлом сезоне, мы переносим в этот сезон. Мы должны быстро изменить это. Нам нужны новые качественные игроки. Мы постараемся убедить их перейти в наш клуб», — приводит слова тен Хага AS.

Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало вторым подряд в АПЛ. В первом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» со счётом 1:2. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» предстоит провести матч с «Ливерпулем». Встреча состоится 22 августа, начало – 22:00 мск.