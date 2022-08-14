Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужны качественные игроки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после разгромного поражения матче второго тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (0:4) заявил, что команде нужны новые качественные футболисты.
«Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы ожидаете другого начала. Кажется, то, что было в прошлом сезоне, мы переносим в этот сезон. Мы должны быстро изменить это. Нам нужны новые качественные игроки. Мы постараемся убедить их перейти в наш клуб», — приводит слова тен Хага AS.
Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало вторым подряд в АПЛ. В первом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» со счётом 1:2. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» предстоит провести матч с «Ливерпулем». Встреча состоится 22 августа, начало – 22:00 мск.
- 14 августа 2022
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