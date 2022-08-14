«С ума сойти. Потерял дар речи от счёта 4:0». Тренер «Брентфорда» – о разгроме «МЮ»

Датский наставник «Брентфорда» Томас Франк не скупился на эмоции после победы над «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в домашнем матче 2-го тура АПЛ.
«Я в каком-то смысле потерял дар речи от такого результата. «Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира. Их команда – одна из лучших, у них лучшие игроки, а мы победили их 4:0. Причём это была полностью заслуженная победа. Говорю не конкретно о счёте 4:0, а о том, что наш успех – целиком закономерный. Наверное, осознаю это чуть позже, когда проснусь завтра. Я в курсе, насколько хороша наша команда, и ценю её, не удивляюсь, что мы победили. Но итоговый счёт 4:0 – конечно, с ума сойти.
Фантастическое чувство. Наш план был реализован на поле идеально. Считаю, что агрессивный высокий прессинг, который принёс два гола нам, был действительно хорош и доставил «Манчестер Юнайтед» проблем. Низкий блок, в котором мы умеем защищаться, был хорош. Да и переходные фазы оказались на хорошем уровне – четвёртый гол в этом плане был просто фантастическим», – цитирует Томаса Франка официальный сайт «Брентфорда».
Команда Франка после двух матчей набрала четыре очка. В первом туре АПЛ «Брентфорд» сыграл вничью с «Лестером» (2:2). Полузащитник Джош да Силва забивал в обеих играх.
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