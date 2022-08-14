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Невилл обрушился с критикой на семью Глейзеров после поражения «МЮ»

Невилл обрушился с критикой на семью Глейзеров после поражения «МЮ»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал семью Глейзеров, владеющих клубом, за слабое управление.

«Никто не хочет брать их деньги, они не могут тратить деньги, потому что никто не хочет приходить сюда. Это огромный футбольный клуб, это самое важное в моей жизни. Я очень горжусь тем, что поддерживаю «Манчестер Юнайтед». Но сейчас я в отчаянии.

В Америке есть семья, которая возлагает вину на своих сотрудников. Им нужно сесть на самолет в Манчестер и объяснить свой план на будущее. Но Глейзеров никогда не будет здесь.

Единственные деньги, которые были потрачены на игроков, были получены клубом. Глейзеры взяли взаймы и использовали доход, который клуб получает благодаря своей потрясающей фан-базе.

Я хочу сказать, что последние 10 лет после ухода Алекса Фергюсона и Дэвида Гилла в этом клубе царил беспорядок. Так дальше продолжаться не может. Глейзеры даже не занимались футбольным полем, которое в плачевном состоянии», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Напомним, вчера, 13 августа, в рамках второго тура АПЛ «МЮ» с разгромным счётом 0:4 уступил «Брентфорду» на его поле.

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