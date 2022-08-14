Тухель высказался о значимости Галлахера и Хадсона-Одои для «Челси»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что доволен тем, как выступают полузащитник синих Конор Галлахер и нападающий команды Каллум Хадсон-Одои.
«Мы довольны Конором Галлахером. Он продолжает бороться – я думаю, у него есть всё, чтобы стать очень важным игроком в «Челси».
Тоже самое касается и Хадсона-Одои. У него огромный потенциал – на данный момент он наш футболист и с ним нужно продолжать бороться, бороться, бороться», — приводит слова рулевого «аристократов» авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Сегодня, 14 августа, синие проведут матч 2-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 с «Тоттенхэмом». Поединок состоится на домашней арене лондонцев – «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.
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