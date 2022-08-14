«Даже во сне не представил бы такого». Мантуан опубликовал пост после гола в ворота ЦСКА

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан, забивший победный гол в ворота московского ЦСКА в рамках матча пятого тура РПЛ, опубликовал пост, рассказав о своих эмоциях после забитого гола.
«Даже во сне не представил бы, что мой первый матч будет таким. Победа и гол на классике. Спасибо Богу за всё! Мы все вместе будем следовать дальше в поисках высоких достижений. Вперёд», — написал Мантуан в одной из социальных сетей.
Напомним, вчера, 13 августа, «Зенит» у себя на поле принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену дальним ударом поразил ворота Игоря Акинфеева.
После пяти туров «Зенит» имеет в своём активе 11 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА набрал 10 очков и располагается на третьем месте.
- 14 августа 2022
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