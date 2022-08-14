«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Рабьо

Английский «Манчестер Юнайтед» договорился об условиях контракта с полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо, сообщает Get Italian Football News cо ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

По сведениям источника, помимо условий контракта, также были согласованы комиссионные матери Рабьо, которая является его агентом.

Также сообщается, что благодаря этому переходу трансфер Леандро Паредеса в «Ювентус» должен быть осуществлён гораздо быстрее, а трансфер Френки де Йонга из «Барселоны» в «МЮ», вероятнее всего, уже не состоится.

Напомним, Рабьо перешёл в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года на правах свободного агента. Текущая трансферная стоимость полузащитника по данным портала Transfermarkt составляет € 17 млн.

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