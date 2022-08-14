Хави высказался о ситуации вокруг потенциального перехода де Йонга в другой клуб

Наставник «Барселоны» Хави ответил на вопрос журналистов о том, не решил ли рулевой каталонцев сделать полузащитника Френки де Йонга запасным футболистом.
«Нет, Френки де Йонг не является игроком запаса. Я не знаю, что будет с трансферным рынком, но я могу гарантировать, что если он останется, то он продолжать иметь важное значение для нас», — цитирует специалиста известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года. С тех пор голландский хавбек в 138 играх во всех соревнованиях забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Слухи связывают Френки де Йонга с возможным переходом в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».
Действующий контракт полузащитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
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