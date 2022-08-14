«Динамо» впервые за 14 лет ни разу не проиграло в пяти стартовых турах РПЛ

Вчера, 13 августа, московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в рамках матча пятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, столичная команда провела со старта РПЛ пятый матч без поражений. В последний раз не проиграть в первых пяти турах чемпионата «Динамо» удавалось аж в 2008 году.
Напомним, в первом туре «Динамо» у себя на поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1). Во втором туре москвичи также у себя на поле разгромили «Торпедо (4:0). В третьем — бело-голубые на выезде поделили очки с воронежским „Факелом“, игра завершилась результативной ничьей (3:3). В четвёртом туре „Динамо“ в гостях одолело „Крылья Советов“ (2:0).
В следующем туре подопечные Славишы Йокановича у себя на поле примут «Спартак».
- 14 августа 2022
-
08:27
-
08:24
-
08:02
-
07:46
-
07:32
-
06:56
-
06:53
-
06:33
-
06:06
-
05:54
-
05:38
-
05:03
-
04:57
-
04:50
-
04:43
-
04:19
-
04:16
-
03:55
-
03:52
-
03:14
-
02:57
-
02:50
-
02:45
-
02:28
-
02:26
-
02:14
-
02:04
-
02:01
-
01:55
-
01:53
-
01:41
-
01:38
-
01:35
-
01:28
-
01:22