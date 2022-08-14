«Динамо» впервые за 14 лет ни разу не проиграло в пяти стартовых турах РПЛ

Вчера, 13 августа, московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в рамках матча пятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, столичная команда провела со старта РПЛ пятый матч без поражений. В последний раз не проиграть в первых пяти турах чемпионата «Динамо» удавалось аж в 2008 году.

Напомним, в первом туре «Динамо» у себя на поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1). Во втором туре москвичи также у себя на поле разгромили «Торпедо (4:0). В третьем — бело-голубые на выезде поделили очки с воронежским „Факелом“, игра завершилась результативной ничьей (3:3). В четвёртом туре „Динамо“ в гостях одолело „Крылья Советов“ (2:0).

В следующем туре подопечные Славишы Йокановича у себя на поле примут «Спартак».