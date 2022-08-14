Рулевой «Галатасарая» подтвердил интерес команды к Белотти

Наставник «Галатасарая» Окан Бурук сообщил, что клуб действительно предпринимает попытки заполучить форварда Андреа Белотти.
28-летний футболист сборной Италии до сих пор является свободным агентом, а приоритетным вариантом продолжения карьеры для него остаётся «Рома». Ранее сообщалось, что римская команда не может заключить контракт с нападающим до тех пор, пока не продаст Элдора Шомуродова, поэтому итальянский футболист продолжает ожидать.
Теперь у «Ромы» появился серьёзный конкурент, турецкий «Галатасарай», который также заинтересован в услугах игрока.
«Андреа Белотти – наша трансферная цель. Но подписать его будет непросто, потому что он хочет остаться в Италии», – приводит слова Окана Бурука журналист Николо Скира.
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Белотти стал свободным агентом, так как «Торино» не смог убедить форварда продлить контракт. Футболист играл за туринцев с 2015 года, успев провести за клуб 251 матч, забить 113 голов и отдать 28 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Андреа в € 20 млн.
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