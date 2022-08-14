Иван Игнатьев одним словом ответил на вопрос, как «Локомотиву» исправлять ситуацию в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о том, как игрокам московской команды следует действовать в сложившейся в чемпионате России ситуации.

«Как «Локомотиву» исправлять ситуацию в чемпионате? Тренироваться», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, московский «Локомотив» набрал три очка в пяти матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (11).

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча шестого тура чемпионата России состоится 20 августа на стадионе «Арена Химки» в Химках.