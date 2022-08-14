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Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения ЦСКА в матче с «Зенитом»

Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения ЦСКА в матче с «Зенитом»
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Зенитом» (1:2).

«Грустно, что не засчитали второй гол и нам не удалось победить. Мы старались забрать три очка, отдали все силы. Но чемпионат только начался, поэтому надо думать о будущем», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вчера, 13 августа, «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену дальним ударом поразил ворота Игоря Акинфеева. у ЦСКА с пенальти отличился Фёдор Чалов.

После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте.

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