Хорхе Карраскаль: в матче с «Зенитом» поняли, что ЦСКА — сильная команда

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после матча пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 c санкт-петербургским «Зенитом» (1:2) высказался об уровне московской команды.

«В матче с «Зенитом» мы поняли, что ЦСКА — сильная команда. Мы можем выигрывать такие матчи, нужно смотреть в будущее», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте. Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 21 августа в Москве.