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Зделар: во втором тайме ЦСКА был лучше «Зенита» как команда. У нас были шансы на победу

Зделар: во втором тайме ЦСКА был лучше «Зенита» как команда. У нас были шансы на победу
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился эмоциями после поражения в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Зенитом» (1:2).

«Мы играли не очень хорошо и в конце первого тайма пропустили. Но во втором тайме, думаю, у нас были шансы на победу. В определённый момент счёт был ничейным, у нас были шансы на то, чтобы забить второй мяч, но, к сожалению, в концовке это удалось «Зениту». Мы проявили характер, но нам нужно усердно работать.

Сложно сказать, стал ли второй гол «Зенита» чудом для них. Во втором тайме мы были лучше как команда и показали это на поле. Могли забить второй мяч, но порой в футболе так бывает, ты не используешь моменты.

Пока рано говорить о борьбе за чемпионство. Команды провели четыре-пять матчей. Впереди ещё весь сезон, поэтому пока я не могу рассуждать об этом», — цитирует Зделара ТАСС.

После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте.

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