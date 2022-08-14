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Канчельскис: было смешно, когда тренер сказал, что «Локо» будет играть в атакующий футбол

Канчельскис: было смешно, когда тренер сказал, что «Локо» будет играть в атакующий футбол
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился эмоциями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Их тренер говорил, что «Локомотив» будет играть в атакующий футбол. 1-9 — это атакующий футбол? Как-то странновато. У нас же великие руководители. Они футбол не видели, не понимают, не играли, а потом начинают говорить о футболе. Это странно. Но это их проблема, пускай сами решают и выходят из этой ситуации. Было смешно, когда так сказали», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.

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