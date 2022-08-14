Гвардиола: у Холанда самая трудная работа в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча второго тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (4:0) высказался об игре нападающего «горожан» Эрлинга Холанда.
«У Эрлинга самая трудная работа в мире. Когда ты пробираешься через крепкую оборону, как у «Борнмута», это тяжело. Нам частенько приходится оказываться в таких ситуациях. Холанд обретёт себя, это лишь вопрос времени. Уверен, игроки «Манчестер Сити» помогут ему в этом. Важно быть терпеливыми. Подходящий момент рано или поздно наступит», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» в летнее трансферное окно. В новом сезоне он принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.
В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится 21 августа.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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