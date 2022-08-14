В «Крыльях Советов» ответили, будут ли обращаться в ЭСК после матча с «Локомотивом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, будет ли клуб обращаться в ЭСК после матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).



«Что касается большого количества брака, было достаточно жарко. У команд было побольше сил, была выше плотность и интенсивность игры, было мало разрывов. Думаю, из-за плотности игры были индивидуальные ошибки с двух сторон.



Обязательно посмотрим момент с пенальти Глушенкова. Будем ли подавать в ЭСК? По всем моментам, по которым будем иметь вопросы, захотим получить объяснение», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



«Крылья Советов» в пяти матчах набрали пять очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (3) — на 13-м месте.