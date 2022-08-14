Кузнецов: если бы пенальти был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, поставили бы, не разговаривая

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о работе судей в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«Первый тайм с «Зенитом» у ЦСКА был плохой, второй — более-менее хороший. Чтобы выигрывать, нужна стабильность оба тайма, а тем более против «Зенита». Мендес, естественно, выпадал — а чего хотели? Чтобы он вышел и сразу и отрабатывал, и забивал, и отдавал? Можно взять Гайча, который сколько лет в российском чемпионате не может прийти в себя.



Как тут оценивать судейство… Ты видишь нарушение с одной стороны, а судьи — с другой. Когда начинаешь что-то говорить, объясняют про новые трактовки, ещё что-то. Я этого не понимаю. Если бы пенальти в конце был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы поставили, не разговаривая. С судейством тяжело. Особенно, когда профессионалы видят футбол и нарушения, а судьи это трактуют по-своему. Чувствуешь себя просто неуютно. Думаешь: нифига себе! Вроде должно быть так, а они трактуют иначе. А чего уже с ними спорить?» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.