Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Химки» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Комментарии

Сегодня, 14 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграют с «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ахмат».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.

Подмосковные «Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (2) — на девятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).

Новость по теме
«Химки» — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата» на матч 5-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022