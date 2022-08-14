«Химки» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 14 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграют с «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ахмат».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.
Подмосковные «Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (2) — на девятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).
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