«Оренбург» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 14 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» сыграет с «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Торпедо».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко. В роли резервного рефери выступит Михаил Черемных.



«Оренбург» в четырёх матчах набрал три очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).