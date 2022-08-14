«Пари Нижний Новгород» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 14 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — «Ростов».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко и Антон Кобзев. В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев.



«Ростов» в четырёх матчах набрал восемь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Пари НН» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).