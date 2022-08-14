Хавбек Горшков высказался о нереализованном пенальти «Крыльев» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался об эпизоде в нереализованным пенальти в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).
«Пенальти нужно было перебить? Не видел момент. Судья на поле ничего не сказал. Просто сказал, что бросаем аут. Пусть другие люди разбираются в этом. Наше дело играть и забивать», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По ходу встречи соперники не реализовали два пенальти. На восьмой минуте вратаря не смог переиграть Максим Глушенков, а в середине первого тайма удар с «точки» не реализовал Франсуа Камано.
Напомним, самарские «Крылья Советов» в пяти матчах набрали пять очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (3) — на 13-м месте.
- 14 августа 2022
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