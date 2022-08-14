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Горшков: Глушенков попробовал пробить пенальти. Все не забивают: и Месси, и Роналду

Горшков: Глушенков попробовал пробить пенальти. Все не забивают: и Месси, и Роналду
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Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о нереализованных моментах самарской команды в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Мы работаем над тем, чтобы забивать свои моменты. Самое главное, что у нас есть игра, есть почерк. Мы в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» создали очень много моментов. Будем стараться работать над завершением.

В прошлом году я и Максим Глушенков исполняли пенальти. Сегодня он попробовал пробить. Все не забивают: и Месси, и Роналду. Следующий пенальти буду бить я, или как тренер скажет? Посмотрим. Может, сами вдвоём решим. Может, ещё кто-то захочет исполнить. Но рассказывать не буду», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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