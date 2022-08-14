Горшков: Глушенков попробовал пробить пенальти. Все не забивают: и Месси, и Роналду
Поделиться
Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о нереализованных моментах самарской команды в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).
«Мы работаем над тем, чтобы забивать свои моменты. Самое главное, что у нас есть игра, есть почерк. Мы в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» создали очень много моментов. Будем стараться работать над завершением.
В прошлом году я и Максим Глушенков исполняли пенальти. Сегодня он попробовал пробить. Все не забивают: и Месси, и Роналду. Следующий пенальти буду бить я, или как тренер скажет? Посмотрим. Может, сами вдвоём решим. Может, ещё кто-то захочет исполнить. Но рассказывать не буду», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
12:57
-
12:33
-
12:21
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:40
-
11:33
-
11:19
-
11:17
-
11:12
-
11:02
-
11:02
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:27
-
08:24
-
08:02
-
07:46
-
07:32
-
06:56
-
06:53
Партнерский контент