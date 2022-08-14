Карло Анчелотти назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Сильнейшими являются сборные Бразилии и Франции. Далее идёт Аргентина. Команда Скалони снова на вершине. К тому же, у них есть Месси, и в команде запущен процесс обновления», — приводит слова Анчелотти Il Messaggero.

Ранее ФИФА перенесла матч-открытие турнира между сборными Катара и Эквадора с 21 ноября на 20 ноября. Турнир продлится до 18 декабря в пяти городах Катара: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.

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