Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Карло Анчелотти назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Сильнейшими являются сборные Бразилии и Франции. Далее идёт Аргентина. Команда Скалони снова на вершине. К тому же, у них есть Месси, и в команде запущен процесс обновления», — приводит слова Анчелотти Il Messaggero.

Ранее ФИФА перенесла матч-открытие турнира между сборными Катара и Эквадора с 21 ноября на 20 ноября. Турнир продлится до 18 декабря в пяти городах Катара: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.

Только эти 7 футболистов брали и золото, и серебро, и бронзу ЧМ

Расписание ЧМ-2022 утвердили 132 дня назад, а теперь меняют. В чём проблема? Расписание ЧМ-2022 утвердили 132 дня назад, а теперь меняют. В чём проблема?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022