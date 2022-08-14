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«Монако» объявил о заключении контракта с хавбеком «Ред Булл Зальцбург»

«Монако» объявил о заключении контракта с хавбеком «Ред Булл Зальцбург»
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Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Мохамед Камара перешёл в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков. Соглашение 22-летнего футболиста рассчитано на пять лет, до июня 2027 года.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Монако». Я получил прекрасный опыт игры в Европе, выступая за «Ред Булл Зальцбург», и теперь полностью сосредоточен на новом этапе своей карьеры. С нетерпением жду возможности поработать с новыми товарищами по команде», — отметил Камара.

Камара привлёк внимание клубов выдающимся выступлением в составе «РБ Зальцбург». В сезоне-2021/2022 малиец сыграл 37 матчей. 25 встреч пришлись на австрийскую лигу, в них он забил один гол и отдал пять результативных передач.

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