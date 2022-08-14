В ЦСКА рассказали о причинах плохого самочувствия Карраскаля

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, с чем связано плохое самочувствие полузащитника Хорхе Карраскаля.



«К сожалению, у Хорхе действительно была очень непростая неделя. Рабочую визу в России сделать нельзя, и самым оптимальным вариантом является поездка в Турцию и оформление через местное консульство. Иной вариант — лететь на Родину — уже куда менее удобный. Напомню, что зимой с Карраскалем было подписано арендное соглашение, предполагавшее оформление рабочей визы на срок контракта. Активировшийся долгосрочный контракт предполагает оформление рабочей визы уже на новый прописанный срок.



Два дня в Турции и утомительные нынче перелёты — и ко всему добавилась вирусная инфекция, температура поднималась до 39,5. С этой проблемой справились, но после небольшой тренировочной паузы проявился и мышечный дискомфорт.



Поэтому можно лишь поблагодарить медицинский штаб и, конечно, самого Хорхе за то, что вчерашние 45 минут вообще стали возможными. Обстоятельства недельного цикла этому явно не способствовали», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.