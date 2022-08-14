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Мантуан: для меня «Зенит» находится на одном уровне с клубами топовых европейских лиг

Мантуан: для меня «Зенит» находится на одном уровне с клубами топовых европейских лиг
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Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением об уровне своего нового клуба.

«Конечно, все дети представляют себя в разных топ-клубах, которые у всех на слуху. И я не был исключением. Но сейчас я нахожусь в лучшем клубе России, и для меня «Зенит» сейчас находится на одном уровне с клубами топовых европейских лиг. По всем титулам, по игре, по популярности. И сейчас мне хочется идти поступательно и доказывать своё право играть в этом клубе.

Многие знакомые делились впечатлениями о России после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия — огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие, пусть и позитивные», — цитирует Мантуана Sport24.

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