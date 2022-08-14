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Вратарь «Байера» Андрей Лунёв выбыл на шесть недель из-за травмы

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв выбыл на шесть недель из-за травмы
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Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв получил травму во время матча второго тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:2), сообщает пресс-служба леверкузенской команды.

Лунёв повредил сухожилие бедра, когда выбивал мяч. Травма была диагностирована у игрока в ходе медицинского обследования. Ожидается, что восстановление голкипера займёт около шести недель.

Напомним, Лунёв перешёл в леверкузенский «Байер» летом 2021 года. Контракт голкипера с немецким клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Лунёв принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых пропустил два гола.

По итогам двух туров «Байер» не набрал очков и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023.

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