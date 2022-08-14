Мантуан: пока не столкнулся, но очень наслышан о русской зиме. Жду холодов с тревогой

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих опасениях относительно холодной зимы в России.
«Что мне понравилось в России за то короткое время, что я здесь? Во-первых, то, как выглядит Санкт-Петербург ночью. Как подсвечиваются реки и каналы. Это просто невероятно красиво. Во-вторых, стадион. Это определённо лучший стадион из тех, на которых я когда-либо бывал.
Пока не столкнулся, но очень наслышан о русской зиме. Не исключаю, что она меня не удивит, но пока жду холодов с тревогой», — цитирует Мантуана Sport24.
Напомним, вчера, 13 августа, «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом.
- 14 августа 2022
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