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Мантуан: пока не столкнулся, но очень наслышан о русской зиме. Жду холодов с тревогой

Мантуан: пока не столкнулся, но очень наслышан о русской зиме. Жду холодов с тревогой
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Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих опасениях относительно холодной зимы в России.

«Что мне понравилось в России за то короткое время, что я здесь? Во-первых, то, как выглядит Санкт-Петербург ночью. Как подсвечиваются реки и каналы. Это просто невероятно красиво. Во-вторых, стадион. Это определённо лучший стадион из тех, на которых я когда-либо бывал.

Пока не столкнулся, но очень наслышан о русской зиме. Не исключаю, что она меня не удивит, но пока жду холодов с тревогой», — цитирует Мантуана Sport24.

Напомним, вчера, 13 августа, «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом.

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