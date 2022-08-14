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Андрей Тихонов назвал фаворита матча «Спартак» — «Сочи»

Андрей Тихонов назвал фаворита матча «Спартак» — «Сочи»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Ожидания хорошие — предвкушение классного футбола. «Спартак» и «Сочи» сейчас играют в атаку. Поэтому хочется верить и надеяться, что будет интересная игра. Думаю, что «Спартак» больше фаворит за счёт домашнего поля и болельщиков, плюс тот кураж, на котором сейчас играет команда.

Что касается конкуренции «Зениту», то не только «Спартак», но и ЦСКА могут её создать. Посмотрим, кто ещё сможет создать конкуренцию «Зениту», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

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