«Сафонов по делу высказал Фомину». Защитник «Краснодара» Литвинов — о потасовке с «Динамо»

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов высказался о потасовке в матче с московским «Динамо» (0:0) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.



«Мотя сделал всё по делу. Динамовцы говорят, что в первом тайме мы также не выбили мяч, но там была совсем другая ситуация: Саша Черников не играл грубо в центре поля, когда мы якобы не выбили мяч, плюс он ноги поджимал. Для меня это две разные ситуации, потому что одна происходит около наших ворот, другая — в центре поля. Матвей по делу всё высказал капитану «Динамо» Фомину», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



«Динамо» после пяти туров набрало девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Краснодар» с восемью очками идёт на шестой строчке. В следующем туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют в дерби с московским «Спартаком», а «быки» — с «Оренбургом».

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