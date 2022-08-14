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«Челси» ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Обамеянга

«Челси» ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Обамеянга
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, представители английского клуба ведут переговоры «Барселоной» о возможном трансфере 33-летнего габонского форварда. Ранее сообщалось, что Обамеянг не планирует менять команду, однако «Челси» рассчитывает убедить игрока перейти, сделав новое предложение.

Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» в январе 2022 года в качестве свободного агента. В прошлом сезоне габонский футболист принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

«Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур

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