«Челси» ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Обамеянга

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, представители английского клуба ведут переговоры «Барселоной» о возможном трансфере 33-летнего габонского форварда. Ранее сообщалось, что Обамеянг не планирует менять команду, однако «Челси» рассчитывает убедить игрока перейти, сделав новое предложение.
Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» в январе 2022 года в качестве свободного агента. В прошлом сезоне габонский футболист принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
«Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур
- 14 августа 2022
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