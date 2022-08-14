«Пари Нижний Новгород» — «Ростов»: составы команд на матч пятого тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Ростова» на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — «Ростов».
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
«Ростов» в четырёх матчах набрал восемь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Пари НН» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).
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