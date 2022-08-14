Эрик тен Хаг отменил выходной для игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отменил футболистам команды запланированный выходной, сообщает журналист Саймон Стоун на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, причиной отмены дня отдыха стало поражение «красных дьяволов» в матче второго тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 c «Брентфордом». Встреча, прошедшая в Брентфорде, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В первом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» со счётом 1:2. На данный момент манкунианцы занимают последнюю строчку турнирной таблицы АПЛ.
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