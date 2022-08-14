Воспитанник «Барселоны» перейдёт в «Трабзонспор»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра, являющийся воспитанником «Барселоны», в ближайшее время станет игроком турецкого «Трабзонспора». Уход футболиста подтвердил главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини.
«Мы провели переговоры, Марк Бартра решил покинуть клуб», — приводит слова Пеллегрини журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
31-летний Бартра оказался в структуре «Барселоны» с 11-летнего возраста. Он окончательно покинул команду в 2016-м, перейдя в дортмундскую «Боруссию». В январе 2018-го «Бетис» выкупил права на испанского защитника.
В ноябре 2013 года Бартра дебютировал за сборную Испании, в составе которой принял участие в 14 матчах (гол и результативная передача).
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
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