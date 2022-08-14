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Талалаев рассказал, почему первый тайм матча с «Химками» смотрел с трибуны

Талалаев рассказал, почему первый тайм матча с «Химками» смотрел с трибуны
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал причину, по которой первый тайм матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» провёл на трибуне.

«У меня есть фартовое место на «Арене Химки», куда я ухожу. Когда команда сбалансирована и знает, что делает, то лучше ей не мешать, а мы играем хорошо четыре тура. К сожалению, мы легко отдаём то, что зарабатываем, поэтому во втором тайме пришлось спуститься», – приводит слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, встреча «Ахмата» с «Химками» завершилась победой грозненской команды со счётом 3:1. В следующем туре «Ахмат» встретится с московским ЦСКА, а «Химки сыграют против «Локомотива».

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