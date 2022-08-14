Талалаев рассказал, почему первый тайм матча с «Химками» смотрел с трибуны
Поделиться
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал причину, по которой первый тайм матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» провёл на трибуне.
«У меня есть фартовое место на «Арене Химки», куда я ухожу. Когда команда сбалансирована и знает, что делает, то лучше ей не мешать, а мы играем хорошо четыре тура. К сожалению, мы легко отдаём то, что зарабатываем, поэтому во втором тайме пришлось спуститься», – приводит слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, встреча «Ахмата» с «Химками» завершилась победой грозненской команды со счётом 3:1. В следующем туре «Ахмат» встретится с московским ЦСКА, а «Химки сыграют против «Локомотива».
Новость по теме«Ахмат» на выезде переиграл «Химки» в РПЛ
Комментарии
- 14 августа 2022
-
18:59
-
18:54
-
18:51
-
18:48
-
18:42
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:14
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:33
-
16:17
Партнерский контент