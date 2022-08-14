Футболист «Ахмата» Трошечкин объяснил, почему решил не праздновать гол в ворота «Химок»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин рассказал причину не празднования гола в ворота «Химок» (3:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Позитивные эмоции, давно не выигрывали. Очень важная игра была, потому что график тяжёлый и очков недобрали немножко.



Почему не праздновал гол? Внутри были эмоции, но клуб для меня не чужой. Я в нём был большой промежуток времени — два с половиной года. Мы все вместе сделали большое дело. Здесь у меня друзья. Из уважения к ним и болельщикам не стал праздновать. Хоть их, может быть, и немного, но я их теплоту и любовь чувствую», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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