Футболист «Ахмата» Трошечкин объяснил, почему решил не праздновать гол в ворота «Химок»
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Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин рассказал причину не празднования гола в ворота «Химок» (3:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Позитивные эмоции, давно не выигрывали. Очень важная игра была, потому что график тяжёлый и очков недобрали немножко.
Почему не праздновал гол? Внутри были эмоции, но клуб для меня не чужой. Я в нём был большой промежуток времени — два с половиной года. Мы все вместе сделали большое дело. Здесь у меня друзья. Из уважения к ним и болельщикам не стал праздновать. Хоть их, может быть, и немного, но я их теплоту и любовь чувствую», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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