Писарев прокомментировал поражение в дебютном матче в роли главного тренера «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев высказался о поражении команды от «Ахмата» (1:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Эта игра стала для 53-летнего специалиста дебютной у руля команды.

«Первый тайм у нас не удался. Конечно, получили очень обидный второй гол со стандарта. Во втором нам удалось перестроиться, в конце мы вообще поменяли схему и перешли на игру с двумя центральными защитниками. Нам удавалось оказывать давление, были шансы спасти игру. В итоге пошли ва-банк и пропустили гол. Есть от чего оттолкнуться, есть позитив», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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