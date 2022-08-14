Писарев прокомментировал поражение в дебютном матче в роли главного тренера «Химок»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев высказался о поражении команды от «Ахмата» (1:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Эта игра стала для 53-летнего специалиста дебютной у руля команды.
«Первый тайм у нас не удался. Конечно, получили очень обидный второй гол со стандарта. Во втором нам удалось перестроиться, в конце мы вообще поменяли схему и перешли на игру с двумя центральными защитниками. Нам удавалось оказывать давление, были шансы спасти игру. В итоге пошли ва-банк и пропустили гол. Есть от чего оттолкнуться, есть позитив», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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